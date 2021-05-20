Власти Пермского края продлили ограничения по коронавирусу

Ограничения по коронавирусу продлены до начала июня Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае продлили ограничения, связанные с распространением коронавируса. В то же время власти ввели послабления в связи с предстоящим проведением последних звонков и выпускных. Об этом сообщается на сайте правительства края.

«С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации действие текущих ограничительных мер против распространения COVID-19 продлено до 1 июля. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте. Уточняется, что проведение последних звонков и выпускных в школах должно проводиться с соблюдением мер безопасности по коронавирусу. Решения о проведении мероприятий будут приниматься руководством школ.

Сейчас в крае продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, а также на проведение массовых мероприятий. Ранее власти призвали пермяков активнее участвовать в вакцинации, чтобы регион смог избежать третьей волны заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 56 497 человек.