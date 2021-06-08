В транспорте Екатеринбурга начали отменять кондукторов

Оплату от пассажиров Екатеринбурга будут принимать роботы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В екатеринбургском транспорте отменят кондукторов. Как сообщает мэрия, на маршрут вышел первый автобус, оснащенный стационарными валидаторами.

«На городской автобусный маршрут № 21 вышли автобусы без кондукторов. Каждый из них оснащен тремя стационарными валидаторами — устройствами для самостоятельной, бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт или ЕКАРТы», — рассказали в ратуше.

Отказ от кондукторов стал вторым этапом эксперимента по переходу городского общественного транспорта на бесконтактную систему оплаты проезда. По оценке чиновников, более 60% горожан пользуются безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Поэтому общественный транспорт решили перейти на стационарные валидаторы. Они находятся в салоне напротив каждой двери. Наличный расчет в автобусах, оснащенных валидаторами, по-прежнему возможен. Деньги от пассажиров принимает водитель на остановках. В его кабине установлен терминал, который позволяет распечатывать билеты. Во время движения автобуса оплата проезда наличными запрещена.