09 июня 2021

Телефонные мошенники придумали новую ловушку для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь они используют умные технологии Фото:

Мошенники, выманивающие у россиян деньги с помощью телефонных разговоров, нашли еще один способ обмана — на этот раз они начали использовать роботов, которые сообщают о подозрительном переводе и остановке операций по карте. Такую информацию сообщает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«За три недели работы платформы ОНФ „Мошеловка“ было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Лазареву.

В начале июня в Сбербанке назвали ежемесячный доход телефонных мошенников. Каждый месяц они похищают со счетов россиян 3,5—5 млрд рублей, пишет RT. Средний чек по успешной мошеннической операции составляет примерно 8 тысяч рублей. Один мошеннический колл-центр осуществляет от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, но к наживе приводит только 1% звонков, сообщает сайт MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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