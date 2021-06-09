Прокурор сделал замечания высокопоставленным чиновницам в Кургане

Курганским чиновницам объявлены предостережения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директору регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирине Саблуковой и начальнику управления культуры Курганской области Дарьи Твердохлебовой прокуратура выдала предостережения. Поводом стала проверка расходования федеральных денег по нацпроектам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«В целях обеспечения своевременного и полного расходования запланированных бюджетных денежных средств на реализацию проектов директору регионального департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ и начальнику управления культуры Курганской области надзорным ведомством объявлены предостережения», — говорится в релизе по итогам заседания, которое провел прокурор Курганской области Андрей Назаров. Прокуратура проверяла реализацию нацпроектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Культура». В 2021 году выявлено свыше 140 нарушений закона в рассматриваемой сфере.

Так, в Белозерском районе администрация сельсовета дробила договоры на проведение ремонтных работ, чтобы не проводить конкурсную процедуру. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении (ч.1 ст. 7.29 Кодекса РФ об АП). Под контролем прокуратуры остается строительство центра культурного развития в селе Частоозерье, ремонт сельского дома культуры в селе Мостовском Варгашинского района.