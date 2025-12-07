В парке крупного района Кургана впервые появилась новогодняя елка. Фото
Новогоднюю ель установили в Заозерном районе Кургана
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В парке четвертого микрорайона в Заозерном в Кургане впервые установили новогоднюю елку. Об этом рассказали горожане.
«В парке 4-го микрорайона появилась высокая ель и световая арка. Для местных жителей монтаж зеленой красавицы стал настоящим сюрпризом, ведь раньше здесь елку никогда не ставили. Власти не анонсировали ее появление», — сообщается в telegram-канале «Зазик».
Ранее горожане сообщали об обновленной иллюминацией елке в Центральном парке культуры и отдыха. В Заозерном районе монтируют 14-метровую каркасную конструкцию, а до 25 декабря власти планируют обустроить каток и елку со светодиодным шатром на площади Ленина.
Елка появилась в парке
Фото: telegram-канал «Зазик»
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!