Общество

ЖКХ и Городская среда

В парке крупного района Кургана впервые появилась новогодняя елка. Фото

07 декабря 2025 в 13:03
Новогоднюю ель установили в Заозерном районе Кургана

Новогоднюю ель установили в Заозерном районе Кургана

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В парке четвертого микрорайона в Заозерном в Кургане впервые установили новогоднюю елку. Об этом рассказали горожане.

«В парке 4-го микрорайона появилась высокая ель и световая арка. Для местных жителей монтаж зеленой красавицы стал настоящим сюрпризом, ведь раньше здесь елку никогда не ставили. Власти не анонсировали ее появление», — сообщается в telegram-канале «Зазик».

Ранее горожане сообщали об обновленной иллюминацией елке в Центральном парке культуры и отдыха. В Заозерном районе монтируют 14-метровую каркасную конструкцию, а до 25 декабря власти планируют обустроить каток и елку со светодиодным шатром на площади Ленина.

Елка появилась в парке

Фото: telegram-канал «Зазик»

