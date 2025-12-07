Курган и Шадринск накроют снег и морозы

В начале недели 8 декабря в Курган и Шадринск придет настоящая зима со снегопадом и морозами до -20 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

Ранее синоптики предупреждали, что в первые дни календарной зимы в Кургане и Шадринске сохранится относительно мягкая погода с температурой от -5 до +4 градусов. К 1 декабря по ощущениям должно было похолодать, а теперь прогноз уточнен: в начале недели 8 декабря в регионы придет более устойчивый мороз до -20 градусов со снегопадом.