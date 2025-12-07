Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Курган и Шадринск накроют снег и морозы

07 декабря 2025 в 11:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Холодная погода прогнозируется в Кургане и Шадринске

Холодная погода прогнозируется в Кургане и Шадринске

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В начале недели 8 декабря в Курган и Шадринск придет настоящая зима со снегопадом и морозами до -20 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«В городах утром ожидается -10, -12 градусов, днем до -13 градусов. К вечеру похолодает до -20 градусов. Выпадет снег», — сообщается на сайте Gismeteo.

Ранее синоптики предупреждали, что в первые дни календарной зимы в Кургане и Шадринске сохранится относительно мягкая погода с температурой от -5 до +4 градусов. К 1 декабря по ощущениям должно было похолодать, а теперь прогноз уточнен: в начале недели 8 декабря в регионы придет более устойчивый мороз до -20 градусов со снегопадом.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал