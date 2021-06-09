Фотографов возмутил запрет Пермской оперы снимать Курентзиса

С пресс-конференции Теодора Курентзиса выгнали фотографов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермских фотографов 9 июня не пустили на пресс-конференцию дирижера Теодора Курентзиса, связанную с проведением «Дягилевского фестиваля». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского театра оперы и балета, это сделано по просьбе артиста. Данный факт возмутил фотокорреспондентов, которые выплеснули свой негатив на старице в Facebook.

«У нас тут дегустация. Только пробовать мы вам не дадим. Мы сами попробуем, а вам потом расскажем. Это я, собственно, о пресс-конференции Курентзиса с которой выгнали всех фотографов в нарушение закона о СМИ», — написал на своей странице в Facebook пермский фотограф Максим Кимерлинг. Он пришел на пресс-конференцию, поскольку его имя было указано в заявке на аккредитацию. Ее направили по форме, указанной в приглашении на пресс-конференцию.

Фотограф Виталий Кокшаров, который работал при экс-губернаторе Викторе Басаргине, под постом Кимерлинга рассказал про аналогичный случай. «Встреча Басаргина и коллектива театра. После встречи подходит ко мне человек из пресс-службы и говорит, что маэстро хотел бы сам просмотреть и отобрать фотографии», — написал Кокшаров. Тогда он ответил представителям Курентзиса, что его фотографии не отбирает даже губернатор.

«Это (запрет на съемку — прим. редакции) пожелание Теодора», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермской оперы. Там уточнили, что не считают такой запрет воспрепятствованием законной деятельности журналистов.

Пресс-секретарь Курентзиса Оксана Гекк в беседе с URA.RU не подтвердила, что запрет на съемку исходил от дирижера. Она пояснила, что на фестивале работают аккредитованные фотографы и часть из них была на пресс-конференции. После этого корреспонденту URA.RU в мессенджере аналогичную версию написали уже из пресс-службы театра. URA.RU также направило запрос в прокуратуру Пермского края с просьбой прокомментировать данную информацию.

Максим Кимерлинг, Facebook