Сергей Минаев считает, что остановки украли, так как больше воровать нечего Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев предположил, что в Кургане больше нечего воровать. К такому выводу он пришел после новости о том, что в городе неизвестные украли пять остановочных комплексов. Эту версию Минаев озвучил в очередном выпуске видеоблога на своем канале в YouTube.

«В Кургане, вы знаете, произошла удивительная вещь. Это первая территория святой Руси, где <…> (красть) больше нечего. Потому что украли пять остановок автобусных», — рассказал Минаев. По словам курганских властей, павильоны и так планировали демонтировать, но их кто-то украл. Заявление о краже поступило в полицию.

Минаев перечислил названия украденных остановок, среди них ему особенно понравилось «Поселок Откормочный». «Если вор, например, хочет нам прислать табличку с названием „Поселок Откормочный“, мы ее с удовольствием примем в дар», — пошутил писатель.

В ноябре 2019 года губернатор Вадим Шумков также заявил, что «красть в Курганской области больше нечего». Этой фразой он пытался описать социально-экономическую ситуацию в регионе. Цитата Шумкова быстро стала мемом и поводом для шуток со стороны шоумена Ивана Урганта. Спустя несколько дней губернатор вновь повторил свое заявление.