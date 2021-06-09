Стоимость квартир в новостройках в ХМАО выросла до 30%

При этом спрос на квартиры в новых домах значительно упал Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

В крупнейших городах ХМАО — Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске — выросла цена за квадратный метр в новостройках до 30%. При этом спрос на квартиры в новых домах значительно упал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«По итогам мая на рынке первичной недвижимости крупных городов ХМАО — Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута — наблюдается снижение интереса к покупке нового жилья относительно значений аналогичного периода прошлого года. В Нефтеюганске — 32%, Нижневартовске — 57%, Сургуте -13%. Наиболее высокая средняя стоимость новых квартир зафиксирована в Сургуте. Цена в новостройке в среднем 91 623 руб./кв.м, что на 24% выше отметок мая годом ранее», — сообщил руководитель направления первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев, добавив, что в Нижневартовске стоимость квадратного метра увеличилась на 19% до 72 500, а в Нефтеюганске на 30% до 78 971 рублей.

В Ханты-Мансийске, наоборот, на квартиры в новых домах идет повышение спроса на 23%. Стоимость за квадратный метр, практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом — 88 000 руб./кв.м. «Во вторичном сегменте покупательская активность в мае повысилась в Сургуте — на 13% год к году. Наиболее высокий уровень цен на вторичную недвижимость при этом был зафиксирован в Ханты-Мансийске, где средняя цена составила 96 413 руб./кв.м (+12% год к году)», — отметил Алексеев. Самая дешевая «вторичка» находится в Нижневартовске — 67 273 рубля за квадратный метр.

Ранее URA.RU писало, что жилье в четырех регионах УрФО назвали одним из самых дорогих в РФ. В топ-20 попали Тюменская область, ЯНАО и ХМАО.