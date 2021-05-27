Жилье в четырех регионах УрФО назвали одним из самых дорогих в РФ

Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Свердловской области выросла до 71 460 рублей, что является одной из самых высоких цен в России. Регион вошел в топ-20 по этому показателю, говорится в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков, с которым ознакомилось URA.RU. В топ также вошли ХМАО, ЯНАО и Тюменская область.
«Свердловская область, средневзвешенная цена предложений на рынке строящегося жилья — 71 461 рубль за квадратный метр», — сказано в исследовании. В отчете за май регион занял 17 место по стране. Первую тройку составили Москва (217 737 рублей), Санкт-Петербург (136 233 рубля) и Московская область (99 665 рублей). Средняя цена за «квадрат» в российской новостройке сейчас составляет 103 948 рублей.
В топ-20 оказались еще три региона УрФО. На 13 и 14 строчках расположились Тюменская область (72 590 рублей) и ЯНАО (72 381 рубль). Замкнул первую двадцатку ХМАО (65 863 рубля).
Цены на жилье в Екатеринбурге и всей Свердловской области остаются высокими из-за дорогой земли и стройматериалов, заявил URA.RU независимый эксперт рынка недвижимости Александр Матофаев. По его словам, сейчас ничто не указывает на то, что квадратный метр начнет дешеветь: «Дальше цена будет только расти, вероятно, даже быстрее инфляции».
На вторичном рынке Екатеринбурга стоимость квадратного метра обновила рекорд 2015 года. Цена взлетела до 82 950 рублей и продолжает расти. Эксперты связывают это с большим разрывом между спросом и предложением на рынке. Из общего тренда выбиваются только комнаты, которые стабильно дешевеют.
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