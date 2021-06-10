В Свердловской области взлетели цены на овощи

Морковь в свердловских магазинах за год подорожала на 40% Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на картофель и морковь в Свердловской области за год выросли почти на половину. Теперь килограмм картошки в среднем стоит 45,7 рубля, а моркови — 55,7 рубля. Об этом говорится в отчете Свердловскстата о стоимости товаров первой необходимости.

«Изменение средней цены на картофель — 54,2%. Изменение средней цены на морковь — 41,6%», — сказано в исследовании. Только за последнюю неделю эти овощи подорожали на 8 и 10% соответственно. Кроме того, за год в Свердловской области подорожали сахар (на 41,5% до 50 рублей за кг), куриные яйца (на 21,3% до 76,5 рубля за десяток) и белокочанная капуста (на 17% до 34,4 рубля за кг).

Также выросли в цене все виды мяса. Сильнее всего, на 15,9%, стала дороже курица — ее продают за 167,3 рубля за килограмм. Баранина подорожала на 14,8% (до 539 рублей за кг), а свинина — на 8,9% (до 289 рублей за кг).

Ранее Росстат отчитывался о резком подорожании куриного мяса в Свердловской области. С начала 2021 года цены килограмм курицы выросли на 21 рубль. Также стабильно продолжает расти стоимость сахара. За полгода он подорожал на 3,6%.