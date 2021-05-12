В Свердловской области взлетели цены на сахар

Килограмм сахара в свердловских магазинах стоит около 50 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В магазинах Свердловской области резко выросли цены на сахар-песок. С апреля прошлого года он подорожал более чем на 40%. Такие данные содержатся в отчете Свердловскстата о стоимости товаров первой необходимости.

«Сахар-песок. Средняя потребительская цена в апреле 2021 года — 49,62 рубля за кг. Изменение средней цены с апреля 2020 года — 40,4%», — говорится в исследовании. Там уточняется, что за последний месяц сахар прибавил в цене 1,9%, за полгода — 3,6%.

Кроме того, значительно поднялись цены и на другие важные продукты. За год картофель подорожал на 48,7%, морковь — на 35,3%, гречневая крупа — на 31,6%. Куриные яйца и подсолнечное масло стали дороже на 17%, курица и рыба — на 14%.

Ранее Росстат отчитывался о резком подорожании куриного мяса в Свердловской области. С начала 2021 года цены килограмм курицы выросли на 21 рубль. Также стабильно каждую неделю растет стоимость овощей: огурцов, репчатого лука, белокочанной капусты и других.