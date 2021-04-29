В свердловских магазинах подскочили цены на продукты

С начала года в Свердловской области подорожали мясо и овощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Цены на куриное мясо в Свердловской области выросли с начала года на 14,57%. Килограмм курицы в среднем подорожал на 21 рубль. Об этом говорится в отчете Росстата по мониторингу розничных цен в регионах.

«Свердловская область. Розничная цена за килограмм куры, кроме куриных окорочков, составляет 167 рублей 70 копеек», — говорится в докладе на сайте ведомства. Сильнее всего подорожали морковь (на 47,6% — до 49,2 рубля за кг) и картофель (на 40,7% — до 38,8 рубля за кг). Цена белокочанной капусты поднялась на 25,7% — до 26,1 рубля за кг, а репчатый лук стал дороже на 21,4% — 32,4 рубля за кг.

Некоторые продукты показали существенный прирост за последнюю неделю. По данным Свердловскстата, за семь дней огурцы прибавили в цене 3,2% и подорожали до 133 рублей за кг. Стоимость мясных консервов поднялась на 2,3% и достигла 152,7 рубля за банку.

В феврале Росстат докладывал, что в Свердловской области за первый месяц 2021 года сильнее всего подорожали картофель, лук, яблоки и морковь. Цены поднялись сразу на 5%. Ранее президент России Владимир Путин назвал рост цен недопустимым. Глава государства призвал фиксировать цены на жизненно важные продукты.