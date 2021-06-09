09 июня 2021
08 июня 2021

В ХМАО устроили массовые рейды в связи с поручением губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, торговый центр, рейд в магазине, полиция, наряд полиции
В ХМАО начались массовые рейды в связи с ростом заболевших коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В общественных местах и торговых центрах ХМАО проходят массовые рейды. Работники администраций проверяют наличие масок у посетителей и сотрудников. Это связанно с поручением губернатора ХМАО Натальи Комаровой усилить контроль за масочным режимом. Об этом рассказали в администрации сразу нескольких муниципалитетов.

«В Нижневартовске проводятся рейды, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Специалисты управления муниципального контроля проверили наличие средств индивидуальной защиты в общественных местах у сотрудников и посетителей», — сказано в сообщении в официальном паблике администрации города в соцсетях. И добавили, что мэрия планирует ежедневно проводить подобные проверки.

Массовые проверки масочного режима в муниципалитетах связаны с ростом числа заражений. Так, 1 июня в сутки поступило не более 40 новых заболевших, а уже сегодня — 63. Больше всего новых случаев заражений в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

В администрации Ханты-Мансийска также подтвердили эту информацию: рейды проходили в крупных торговых точках и общественных местах. За ношением масок следили сотрудники управление потребительского рынка и защиты прав потребителей. За нарушение масочного режима жителям округа грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО полиция скрутила помощника депутата в супермаркете. Тогда помощница депутата думы Сургута Наталья Макагон была грубо задержана сотрудником полиции в супермаркете «Лента» из-за нарушения масочного режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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