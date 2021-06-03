Помощница депутаты думы Сургута Наталья Макагон считает, что полицейский превысил полномочия при задержании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Помощница депутата думы Сургута Наталья Макагон была грубо задержана сотрудником полиции в супермаркете «Лента» из-за нарушения масочного режима. Об этом URA.RU сообщила она сама.

По словам Макагон, к ней при входе в супермаркет подошел полицейский и сделал замечание об отсутствии маски, после чего заявил, что им необходимо проехать в отделение. «Я хотела позвонить адвокату, но полицейский очень настойчиво начал требовать, чтобы я положила телефон. А затем применил ко мне специальные приемы и уложил на пол супермаркета. Такого унижения я никогда в жизни не испытывала. Меня доставили в полицию, отказывались отпускать вместе с врачом скорой помощи для медосвидетельствования», — рассказала Макагон. Она также добавила, что взяла в травматологии справку о побоях и намерена писать жалобу в прокуратуру и следственный комитет, поскольку считает, что полицейский превысил полномочия.

В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Источник URA.RU в силовом ведомстве сообщил, что в полиции придерживаются версии, что Макагон игнорировала требования стража правопорядка и оказывала сопротивление при задержании. «В ее отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Но сейчас по факту произошедшего назначена служебная проверка. Если будет установлено, что полицейский превысил полномочия, то он понесет наказание», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские полицейские зимой грубо задержали пассажирку рейсового автобуса на остановке. Она отказывалась надевать маску в общественном транспорте.