Ксения Собчак заявила, что рэпер Soda Luv пересмотрел свои взгляды на женскую безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После поста телеведущей Ксении Собчак про женскую безопасность рэпер Soda Luv (Владислав Терентюк) принес свои извинения и пересмотрел свое отношения к женщинам. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Это ведь после моего поста Soda Luv получил свою порцию хейта и пересмотрел свои взгляды на женскую безопасность, так получается? Получается так», — написала Собчак в своем telegram-канале. Она отметила, что приятно, когда, после публикации ее статей, люди приносят извинения.

Ранее в апреле на youtube-канале блогера Эльдара Джарахова вышло видео с рэпером «SODA LUV — Главное хип-хоп открытие 2021», которое вызвало резонанс в обществе. В нем он рассказал, что снимает девушек на камеру во время орального секса, чтобы впоследствии использовать это как «рычаг давления». Ксения Собчак решила прокомментировать поведение рэпера в посте в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что его действия попадают под такие статьи Уголовного Кодекса РФ, как «нарушение неприкосновенности частной жизни (как минимум), незаконное изготовление, распространение порнографических материалов».

Soda Luv принес извинения за сказанное на видео, назвав это «глупым бахвальством». Он заявил, что удалил все видеозаписи сексуального характера с девушками.

Это не первый скандал в жизни Собчак. В Останкинском суде Москвы зарегистрировали иск на 50 миллионов от юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к Ксении Собчак. Он связан с тем, что на ПФЭМ Собчак задала Троицкой, которая находилась на мероприятии в качестве гостя, вопрос «На какую панель вы пришли?». Юрист сообщила, что эти слова ее оскорбили, передает телеканал 360.