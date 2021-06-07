Юрист, подавшая в суд на Собчак, рассказала, на что рассчитывает

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Эльнара Троицкая подала иск к Ксении Собчак о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 млн рублей Фото:

Юрист Эльнара Троицкая, которая подала иск к телеведущей Ксении Собчак, планирует выиграть дело. Об этом руководитель правовой компании «Троицкая и партнеры» рассказала в беседе с URA.RU.

«Если я подаю исковое заявление, то, конечно, я планирую выиграть. Тем более я как юрист с таким большим стажем, безусловно, знаю, что делаю. Я подала исковое требование о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 млн рублей», — подчеркнула Троицкая.

Юрист добавила, что на заседании ей будут помогать коллеги. «Безусловно, у меня будут юристы, которые так же будут меня поддерживать, потому что дело публичное», — отметила она.

Агентство пыталось связаться с Собчак, но телеведущая не ответила на звонок. Помощники Собчак также оказались заняты и не смогли поговорить с журналистами URA.RU.

Ранее телеведущая Ксения Собчак разместила в своих соцсетях рубрику об «эскортницах» — посетителях Петербургского международного экономического форума. После этого Троицкая подала на Собчак в суд. По данным искового заявления, в видеоматериале на канале Собчак юрист выглядит как «девушка легкого поведения». Троицкой также не понравился вопрос от журналиста: «На какую панель вы пришли?».

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