Цифровой проект властей Тюмени поможет бизнесу выйти из кризиса

Проект тюменских властей поможет бизнесу перейти в онлайн Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Совет по цифровой трансформации торговли будет консультировать представителей бизнеса, которые столкнулись с кризисными проявлениями из-за распространения коронавируса. Информация об этом указана на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

«Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области информирует о продолжающейся работе консультационного совета по цифровой трансформации торговли. Совет активно функционирует с марта 2020 года и направлен на оказание помощи торговому бизнесу, столкнувшемуся с кризисными проявлениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — указано в сообщении тюменского правительства.

Там же указаны ключевые направления работы совета. К ним, в частности, относятся: организация цифровой инфраструктуры в регионе, проведение цифровой трансформации бизнес-процессов, помощь в переводе бизнеса в онлайн-среду, улучшение работы действующих каналов продаж и автоматизация бизнес-процессов организаций. Так же там подробно расписан алгоритм действий, который необходимо выполнить для того, чтобы подать заявку на участие в консультациях совета.

Национальный проект «Цифровая экономика России» рассчитан до 2024 года. В него входят такие федеральные проекты, как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Искусственный интеллект».