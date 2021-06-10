В центре Екатеринбурга начался пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, пожарные, чс
В Екатеринбурге загорелся деревянный дом (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга рядом с домом на Бажова, 134 загорелся деревянный дом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Загорелось одноэтажное деревянное неэксплуатируемое здание. Информации о пострадавших не поступала», — рассказали в пресс-службе. Других подробностей о возгорании еще не поступало.

Очевидцы сообщают, что пожар произошел в районе дома по адресу Бажова, 134. Они опубликовали соответствующее видео. В центре Екатеринбурга виден черный дым, поднимающийся от места возгорания.

В пресс-службе рассказали, что в тушении пожара участвуют 15 человек. Они используют четыре единицы техники, чтобы локализовать пожар.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...