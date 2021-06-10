В Екатеринбурге загорелся деревянный дом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Екатеринбурга рядом с домом на Бажова, 134 загорелся деревянный дом. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Загорелось одноэтажное деревянное неэксплуатируемое здание. Информации о пострадавших не поступала», — рассказали в пресс-службе. Других подробностей о возгорании еще не поступало.

Очевидцы сообщают, что пожар произошел в районе дома по адресу Бажова, 134. Они опубликовали соответствующее видео. В центре Екатеринбурга виден черный дым, поднимающийся от места возгорания.

В пресс-службе рассказали, что в тушении пожара участвуют 15 человек. Они используют четыре единицы техники, чтобы локализовать пожар.