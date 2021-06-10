10 июня 2021
09 июня 2021
08 июня 2021

Власти ЯНАО назвали самые востребованные профессии в регионе. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе требуются IT-специалисты Фото:

Правительство ЯНАО назвало 42 самые востребованные профессии на рынке труда в регионе. Речь идет о тех специальностях, которые требуют среднего профессионального образования. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте властей округа.

«Утвердить прилагаемый перечень наиболее востребованных на рынке труда Ямало-Ненецкого автономного округа, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой информации», — говорится в документе.

Чаще всего в списке встречаются профессии нефтегазовой и строительной отрасли. Также востребованы IT-специальности: информационные системы и программирование, компьютерные системы и комплексы, сетевое и системное администрирование. Кроме того, нужны востребованы официанты, бармены, повара, кондитеры, специалисты, связанные с туризмом, ветеринарией, социальной работой, педагоги дошкольного образования, медработники и пожарные.

Ранее URA.RU сообщало, что в округе вырос спрос на пожарных. К концу мая этого года на сайте по поиску работы было 23 вакантных должности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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