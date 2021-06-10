Европарламент принял резолюцию о санкциях против Беларуси

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Против Белоруссии хотят ввести санкции из-за инцидента с самолетом Ryanair Фото:
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Протесты в Белоруссии

Странам-членам Евросоюза необходимо ввести дополнительные санкции против Белоруссии из-за принудительной посадки коммерческого рейса авиакомпании Ryanair в республике. Соответствующую резолюцию приняли в Европарламенте.

В резолюции, принятой 626 голосами, депутаты Европарламента осуждают «угон самолета», называют это актом «государственного терроризма» и призывают освободить политических заключенных в Белоруссии. «Резолюция призывает Совет как можно скорее принять санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц, причастных к вынужденной посадке и похищениям», — указано в сообщении на сайте Европарламента.

В частности, депутаты призывают Евросоюз включить в санкционный список «прокуроров, судий и сотрудников правоохранительных органов, которые участвуют в репрессиях, равно как и агентов, занимающиеся дезинформацией, СМИ, пропагандой, и официальные лица, поддерживающие режим». Также Европарламент призывают отказывать в любых кредитах банкам Белоруссии, запретить сотрудничать в сферах нефти и нефтепродуктов, калийных удобрений, стали и деревообработки. Кроме этого, депутаты просят отстранить Белоруссию от любых международных спортивных организаций и мероприятий.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил посадку по принуждению в Минске. Борт сопровождал военный истребитель ВВС Беларуси. На борту лайнера были экс-редактор оппозиционного telegram-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся в розыске, и россиянка София Сапега. Оба они впоследствии были арестованы. После инцидента Евросоюз отказался от полетов над Белоруссией и использования аэропортов страны, передает телеканал 360. А США и ЕС пообещали санкции против белорусских чиновников и президента республики Александра Лукашенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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