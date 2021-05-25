Посольство РФ сообщило о здоровье задержанной в Минске россиянки

Россиянку Софию Сапегу арестовали на два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Арестованная на два месяца в Минке россиянка София Сапега чувствует себя нормально, жалоб на действия сотрудников СИЗО девушка не высказывала. Об этом сообщили в посольстве РФ.

«Задержанная в Минске россиянка Сапега чувствует себя нормально, жалоб на некорректной обращение не высказывала», — приводиттелеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» заявление представителя посольства России. Уточняется, что дипведомство предпринимает все меры по защите Сапеги. Также Москва ждет от властей Белоруссии официальной информации о выбранной мере пресечения для 23-летней девушки, добавили в посольстве.

Основатель оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега были задержаны в аэропорту Минска 23 мая, передает « Федеральное агентство новостей ». Пара совершала перелет на самолете ирландской авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Во время полета над Белоруссией поступило сообщение, что лайнер заминирован, и борт в сопровождении истребителя ВВС Беларуси был вынужден совершить посадку в Минске.

Россиянку арестовали на два месяца. На видео, предположительно, снятом в СИЗО, Сапега признается, что ведет telegram-канал «Черная книга Беларуси». Там публиковалась личная информация о сотрудниках внутренних дел республики.