США пообещали Лукашенко санкции

Вашингтон совместно с Евросоюзом готовит санкции против белорусских чиновников и президента республики Александра Лукашенко. Как объяснила представитель Белого дома Джен Псаки, новые ограничения связаны с президентскими выборами в Белоруссии в 2020 году и недавним инцидентом с принудительной посадкой коммерческого рейса авиакомпании Ryanair.
«Соединенные Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая», — указано в обращении Псаки на сайте Белого дома. Кроме этого, Госдепартамент США призвал американцев отказаться от поездок в Белоруссию, авиаперевозчикам рекомендовал «проявлять крайнюю осторожность» при организации полетов в воздушном пространстве республики. 3 июня Соединенные Штаты обещают ввести санкции против девяти белорусских госкомпаний.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершил посадку по принуждению в Минске. Борт сопровождал военный истребитель ВВС Беларуси. На борту лайнера были экс-редактор оппозиционного telegram-канала Nexta Роман Протасевич, находившийся в розыске, и россиянка София Сапега. Оба они впоследствии были арестованы. Лукашенко заявил, что меры, предпринятые властями Белоруссии, были законны, пишет RT. Также он утверждает, что против республики ведется гибридная война, добавляет агентство Nation News.
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