В своем вечернем шоу телеведущий Иван Ургант высмеял новость о том, что Госдума установила рекорд по продолжительности пленарного заседания без перерыва. Оно продолжалось более девяти часов.
«Вы смеетесь, а вы попробуйте это сделать. Просидеть девять часов в центре Москвы, в помещении с кондиционерами, в удобном кресле, с очень быстрым wi-fi. Попробуйте, посидите, когда вокруг магазины все открыты и рестораны. Когда жена с ребенком уехала в Дубай, а у любовницы мало того, что сессия закончилась раньше, так еще и тест на COVID отрицательный. Герои», — пошутил Ургант.
Он отметил, что изначально на заседании было 409 депутатов, а осталось 89. «Они выстояли, не смотря ни на что. 320 человек, что называется, освободились условно досрочно. А ведь им же пришлось придумывать причины для ухода. 50 человек сказали, что забыли выключить дома утюг, 70 человек сказали, что жена рожает, один человек сказал, что идет на встречу с избирателями, но, конечно над ним посмеялись, никто не поверил», — добавил юморист.
Он назвал этот поступок «депутатским подвигом» и предложил назвать оставшихся на заседании политиков «89 героев Госдумовцев».
Ранее Ургант неоднократно шутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Так, он сравнил политика и главу КПРФ Геннадия Зюганова с семейной парой, которая «вроде ругается», но столько лет вместе. Юморист напомнил, что вместе оба политика постоянно веселят общественность более тридцати лет. Более того, Ургант назвал Зюганова идеальным подарком для Жириновского на юбилей.
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