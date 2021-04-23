Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в апреле исполняется 75 лет. Телеведущий Иван Ургант придумал свой вариант подарка политику на юбилей.
«Какой самый лучший подарок был бы для Владимира Жириновского? Пожалуйста! Это звонок в дверь, а там раз, Геннадий Андреевич (Зюганов). Тоже, как говорится, не первой свежести. Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество?» — пошутил Ургант в своем вечернем шоу.
Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что собирается уйти со всех своих должностей в мае 2036 года. Он объяснил, что в 90 лет покинет пост главы партии и займет должность пониже.
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