23 апреля 2021

Ургант придумал неожиданный подарок на юбилей Жириновского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский на
Жириновскому исполнится 75 лет Фото:

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в апреле исполняется 75 лет. Телеведущий Иван Ургант придумал свой вариант подарка политику на юбилей.

«Какой самый лучший подарок был бы для Владимира Жириновского? Пожалуйста! Это звонок в дверь, а там раз, Геннадий Андреевич (Зюганов). Тоже, как говорится, не первой свежести. Тут только нужно пересчитать цветы, их же четное количество?» — пошутил Ургант в своем вечернем шоу.

Ранее лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский заявил, что собирается уйти со всех своих должностей в мае 2036 года. Он объяснил, что в 90 лет покинет пост главы партии и займет должность пониже.

Ургант считает, что Жириновского порадует Зюганов с цветами
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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