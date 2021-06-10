В Кургане искать пропавших людей помогают добровольцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» помогли найти 21 человека, пропавшего без вести в Курганской области. Такую статистику приводит сайт областного УМВД.

«На территории Курганской области действует добровольческий поисково-спасательный отряд „ЛизаАлерт“. В текущем году с их помощью разыскан уже 21 человек, из них 17 взрослых и 4 детей. Добровольцы составляют, печатают и распространяют ориентировки, размещают посты в социальных сетях, обследуют местность», — указано в сообщении ведомства.

В одном из последних поисков добровольцы вместе с сотрудниками полиции искали 88-летнюю женщина, страдающую потерей памяти. Пенсионерка уехала отдыхать с родственниками за город, но утром родные обнаружили, что она ушла из дома.

Самостоятельные поиски не увенчались успехом. Курганцы обратились в полицию. К поисковым мероприятиям присоединились добровольцы отряда «ЛизаАлерт». На следующий день волонтеры обнаружили пожилую женщину. Он лежала на холодной земле в поле и не могла передвигаться. Вызвав бригаду скорой помощи, добровольцы передали ее медикам. После осмотра в стационаре пенсионерку отправили домой.

URA.RU писало, что в Кургане искали четырехлетнего мальчика, который 7 мая пропал на прогулке. На следующий день ребенка нашли. Оказалось, что его обнаружила женщина и увела домой.

Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» помогают искать курганцев Фото УМВД России по Курганской области