Тюменский экс-депутат осудил контакты Netflix и «Союзмультфильма»

Экс-депутат Игорь Ракша считает, что качество контента «Союзмультфильма» испортится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша считает, что совместные проекты Netflix и «Союзмультфильма» приведут в России к пропаганде западных ценностей, запрещенных Конституцией РФ. Об этом он заявил в беседе с URA.RU. Ранее в открытых источниках появилась информация о том, что компании ведут переговоры о сотрудничестве.

«Греф выкупил 80% доли в „Союзмультфильме“. Сразу стало ясно, что он планирует на этом зарабатывать. Но я даже предположить не мог, что таким путем. Совместные проекты российского „Союзмультфильма“ и американской Netflix могут привести к тому, что в России начнется открытая пропаганда прозападных ценностей. Я не буду их называть вслух, но скажу, что Конституцией нашей страны они запрещены», — заявил Ракша в беседе с URA.RU.

Он также выразил опасения, что в ближайшее время онлайн-просмотр классических советских мультфильмов может стать платным и доступ к нему будет предоставляться только по подписке. Ранее в открытых источниках появилась информация о том, что «Союзмультфильм» ведет переговоры о продаже своего контента американскому сервису Netflix. Также представители компаний обсудили возможность совместного продюсирования новых проектов. На киностудию «Союзмультфильм» URA.RU направило письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский экс-депутат Игорь Ракша раскритиковал сотрудничество Сбера с блогером Даней Милохиным. Также он осудил выбранную певицей Манижей Сангин песню для выступления на «Евровидении».