Число заразившихся коронавирусом в РФ побило рекорд весны и лета

За сутки выявлено более 12 тысяч случаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки по всей России выявили 12 505 новых случаев заболевания — это на 806 больше, чем днем ранее. 10 июня было зафиксировано 11 699 больных — это самая большая цифра за весенне-летний период. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В РФ число заболевших коронавирусом за сутки превысило 12,5 тысячи человек», — свидетельствует статистика заболеваемости. Информация содержится на сайте ведомства. Полностью выздоровели 10 188 человек, 396 — скончались (сутками ранее — 383 человека).

Первые три места по выявленным случаям COVID-19 занимают Москва (5853), Санкт-Петербург (863 случая) и Московская область (837 заболевших за сутки). За день в Свердловской области зафиксировали 121 случай заболевания, в Пермском крае — 97, в Челябинской области — 86, в ХМАО — 69, в Тюменской области — 57, в Курганской области — 27, в ЯНАО — 21.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о возможном ухудшении слуха при заражении коронавирусом, передает «Национальная служба новостей». Заложенность ушей встречается у 18—23% больных. Как правило, ее можно вылечить, сообщает MK.RU .