10 июня 2021
09 июня 2021

В пермской больнице открыли новое отделение для тяжелых больных

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
В Пермском крае открыли новое паллиативное отделение Фото:

Новое паллиативное стационарное отделение открылось в районной больнице в селе Березовка Пермского края. Оно предназначено для облегчения состояния тяжелобольных пациентов, когда исчерпаны все возможности радикального лечения. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В Березовской центральной районной больнице начало работу круглосуточное паллиативное отделение на 15 коек», — сообщается на сайте. На данный момент количество стационарных отделений, предназначенных для паллиативной помощи в Пермском крае, увеличилось до 14.

Сейчас в Пермском крае развернуто 235 коек на базе паллиативных отделений. URA.RU писало о том, что Министерство здравоохранения РФ бесплатно предоставило несколько функциональных кроватей тяжелобольным детям Пермского края. Специальные кровати были предоставлены в порядке оказания паллиативной помощи детям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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