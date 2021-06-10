В пермской больнице открыли новое отделение для тяжелых больных

В Пермском крае открыли новое паллиативное отделение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новое паллиативное стационарное отделение открылось в районной больнице в селе Березовка Пермского края. Оно предназначено для облегчения состояния тяжелобольных пациентов, когда исчерпаны все возможности радикального лечения. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«В Березовской центральной районной больнице начало работу круглосуточное паллиативное отделение на 15 коек», — сообщается на сайте. На данный момент количество стационарных отделений, предназначенных для паллиативной помощи в Пермском крае, увеличилось до 14.

Сейчас в Пермском крае развернуто 235 коек на базе паллиативных отделений. URA.RU писало о том, что Министерство здравоохранения РФ бесплатно предоставило несколько функциональных кроватей тяжелобольным детям Пермского края. Специальные кровати были предоставлены в порядке оказания паллиативной помощи детям.