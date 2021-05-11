Минздрав РФ помог тяжелобольным детям в Пермском крае

Кровати закуплены для детей с тяжелыми заболеваниями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство здравоохранения России предоставило тяжелобольным детям в Пермском крае медицинские кровати. Стоимость каждой — 120 тысяч рублей, пациенты смогут пользоваться ими безвозмездно. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

«Медицинские функциональные кровати закуплены для детей Пермского края с тяжелой формой ДЦП и болезнью Дюшена. Приобретены они на федеральные средства в соответствии с порядком оказания паллиативной медпомощи детям, утвержденным Минздравом РФ», — говорится на сайте. Кровати расчитаны на вес пациента до 150 килограммов. Их положение можно регулировать с помощью пульта управления, что существенно облегчает уход за больным.

Пациенты, которым они будут доставлены, проживают в Перми (17 человек), а также Верещагино, Соликамске, Губахе, Краснокамске, Ильинском районе, поселке Пальники (8 человек). Расходы на транспортировку и установку медицинских кроватей взяло на себя минсоцразвития Пермского края. По словам губернатора Дмитрия Махонина уровень медицины даже в удаленных территориях должен быть не ниже, чем в краевой столице. «Где бы ни жил человек, он должен иметь возможность получить качественные медицинские услуги», — приводит слова Махонина его пресс-служба.

Ранее в Пермский край поступил медпрепарат «Спинраза» для лечения детей с редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Лекарство, стоимостью несколько миллионов рублей, пациенты получат бесплатно.