11 мая 2021
10 мая 2021
09 мая 2021
07 мая 2021

Минздрав РФ помог тяжелобольным детям в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, ребенок, процедурный кабинет, больница, реабилитация, механотерапия, нога ребенка
Кровати закуплены для детей с тяжелыми заболеваниями Фото:

Министерство здравоохранения России предоставило тяжелобольным детям в Пермском крае медицинские кровати. Стоимость каждой — 120 тысяч рублей, пациенты смогут пользоваться ими безвозмездно. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

«Медицинские функциональные кровати закуплены для детей Пермского края с тяжелой формой ДЦП и болезнью Дюшена. Приобретены они на федеральные средства в соответствии с порядком оказания паллиативной медпомощи детям, утвержденным Минздравом РФ», — говорится на сайте. Кровати расчитаны на вес пациента до 150 килограммов. Их положение можно регулировать с помощью пульта управления, что существенно облегчает уход за больным.

Пациенты, которым они будут доставлены, проживают в Перми (17 человек), а также Верещагино, Соликамске, Губахе, Краснокамске, Ильинском районе, поселке Пальники (8 человек). Расходы на транспортировку и установку медицинских кроватей взяло на себя минсоцразвития Пермского края. По словам губернатора Дмитрия Махонина уровень медицины даже в удаленных территориях должен быть не ниже, чем в краевой столице. «Где бы ни жил человек, он должен иметь возможность получить качественные медицинские услуги», — приводит слова Махонина его пресс-служба.

Ранее в Пермский край поступил медпрепарат «Спинраза» для лечения детей с редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией. Лекарство, стоимостью несколько миллионов рублей, пациенты получат бесплатно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...