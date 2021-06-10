Медики из ЯНАО нарушили правила утилизации опасных отходов

Не во всех отделениях больницы в Лабытнанги есть оборудование для обеззараживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лабытнангская городская больница (ЯНАО) утилизировала опасные медицинские отходы с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Утвержденная главным врачом учреждения схема обращения с медицинскими отходами противоречит действующим санитарным правилам и законодательству в области обращения с медицинскими отходами», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства. В частности, не во всех подразделениях больницы установлено оборудование для обеззараживания чрезвычайно эпидемиологически опасных медицинских отходов класса «В».

По информации прокуратуры, медперсонал не предусмотрел кратность вывоза и количественный состав образующихся отходов. Также не соответствует требованиям законодательства порядок действий персонала в случае аварийных ситуаций при обращении с медицинскими отходами.

Прокурор внес представление главврачу больницы Ирине Жежель. В медучреждении приняли решение о закупке недостающего оборудования для обеззараживания. Также там изменят схему обращения с отходами.

Дозвониться в больницу Лабытнанги URA.RU не удалось. В департамент здравоохранения ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Обновлено в 15:12: «В схему действий персонала внесены необходимые изменения. Руководство больницы нацелено на скорейшее исправление выявленных нарушений, но заверяет, что они никак не отражаются на качестве и доступности медицинской помощи населению города», — сообщили агентству в департаменте здравоохранения.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Лабытнанги горожане вынуждены несколько месяцев ждать прием на УЗИ по направлению от онколога. По закону, обследования по направлению должны проводить в течение 14 дней, а если есть подозрения на онкологию, срок сокращается вдвое. Однако местные жители отмечают, что такое происходит и у других профильных врачей.