Подрядчик разобрал крышу у дома в Губахе и не закончил ремонт (фото — архив) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жилой многоквартирный дом на Ленина, 36 в Губахе (Пермский край) во время капитального ремонта оставили без крыши. Жильцы дома рассказали URA.RU, что ремонт должен был завершиться еще в середине апреля, но люди до сих пор живут с дырявым полиэтиленом вместо кровли.

«Крыша у нас пленкой покрыта, которая уже как решето стала. Третий этаж промочили уже. Наш подъезд и еще первые два подъезда с раскрытой крышей», — рассказал URA.RU Владимир Колодов. «Затопило все комнаты, коридор, кухню и ванну. У нас кровать даже развалилась. Смешно и грустно одновременно, что народ никому не нужен», — пояснила URA.RU одна из жительниц последнего этажа.

В пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края сообщили URA.RU, что в курсе происходящей ситуации. «В связи с неисполнением условий договора фондом 31.05.2021 г. подрядчику направлено уведомление о расторжении договора», — пояснили URA.RU в министерстве. Там уточнили, что временную кровлю ежедневно проверяют и пообещали 12 июня направить информацию по жалобам жильцов подрядчику.

Срок окончания ремонта не называется, планируется, что это произойдет в 2021 году. «Будет объявлен повторный аукцион на строительно-монтажные работы по капитальному ремонту крыши данного многоквартирного дома», — добавили в пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края.