В Госдуме придумали новый способ снизить цены на продукты в РФ

Сергей Миронов заявил, что бороться с дефицитом нужно ограничением наценки на базовые продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России нужно ограничить наценку торговых сетей на базовые продукты питания до 15%. Это приведет к отсутствию дефицита. Об этом сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов.

«Законопроект „Справедливой России“ предлагает ограничить торговую наценку на базовые продукты питания 15% — тогда не будет таких диких накруток в 200-300%! И никакого дефицита, кстати, тоже — для этого просто не будет предпосылок», — написал в своем telegram-канале Миронов. Он подчеркнул, что проблему дефицита продуктов питания и возрастания цен на них нужно решать не столько через производителей, сколько через торговые сети.

Ранее сообщалось о том, что Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) был создан новый специальный фонд, который будет регулировать рост продовольственных и промышленных цен на внутренних рынках, пишет VSE42.Ru. По данным Росстата, мясо и птица в мае стали дороже на 1,3%, с начала года прибавили 8,3%. По сравнению с маем 2020 года они подорожали на 10,2%, сообщает «Национальная служба новостей».