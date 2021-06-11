В Москве жестоко избили спортсмена, выступавшего за ХМАО и ЯНАО

Волейболист новоуренгойского клуба «Факел» (ЯНАО) Алексей Чанчиков серьезно пострадал в Москве в результате нападения неизвестного. Как сообщили 11 июня столичные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, у спортсмена диагностирован перелом основания черепа и ушиб мозга. В пресс-службе «Факела» корреспонденту URA.RU подтвердили данную информацию.
«Да, мы сегодня об этом узнали. Информацию подтверждаем. К сожалению, больше ничего рассказать по этому поводу не можем — Алексей перешел к клуб 1 июня, а сейчас межсезонье, никаких игр и тренировок нет», — сообщил представитель клуба корреспонденту.
Оперативно получить комментарии и какую-то дополнительную дополнительную информацию в ГУ МВД по Москве не удалось. В пресс-службе рекомендовали обраться по данному вопросу к оперативным дежурным. По указанному для связи телефону дозвониться не удалось.
По информации издания «Вечерняя Москва», инцидент произошел вечером 6 июня на Новослободской улице. Чанчиков якобы в состоянии алкогольного опьянения возвращался из бара в компании друзей. Неизвестный нанес спортсмену удар в область головы, от чего волейболист упал и сильно ударился об асфальт.
При этом «МатчТВ» уточняет: личность подозреваемого в нападении уже установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Об Алексее Чанчикове известно, что ему 24 года. С 2017 года он выступал в составе московского «Динамо», затем в самарской «Нове» и «Динамо-2». Сезон 2020—2021 года он отыграл в клубе «Газпром-Югре», где был основным либеро.
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