Дефицит бюджета Кургана вырос почти вдвое и достиг миллиарда рублей

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год вырос почти вдвое и превысил один миллиард рублей. Это произошло после внесения поправок в главный финансовый документ города, утвержденный в декабре 2024 года. Об этом говорится в решении Курганской городской думы.

«Доходы увеличены с 15,28 млрд руб. до 18,06 млрд руб. (+2,77 млрд руб.). Расходы увеличены с 15,87 млрд руб. до 19,12 млрд руб. (+3,25 млрд руб.). Дефицит вырос с 590,8 млн руб. до 1 063,5 млн руб.», — говорится в документе Курганской городской думы.

Увеличение доходной части уточненного бюджета стало возможным благодаря росту безвозмездных поступлений с 9,37 млрд до 11,50 млрд рублей, а также налоговых и неналоговых доходов, которые выросли с 5,91 млрд до 6,56 млрд рублей.

При этом основные дополнительные расходы будут направлены на ключевые социальные и экономические сферы. Так, ассигнования на «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличены с 2,63 млрд до 3,56 млрд руб., на «Национальную экономику» — с 1,71 млрд до 2,54 млрд руб., а на «Образование» — с 8,09 млрд до 8,80 млрд руб. Также выросли траты на капитальное строительство, социальную политику и общегосударственные вопросы.