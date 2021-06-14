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Комбинат челябинского олигарха банкротят московские бизнесмены

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию доменной печи №4 и конвертера №1 ЧМК с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Челябинск, мечел, зюзин игорь
Игорь Зюзин — основной совладелец ЧМК Фото:

В Арбитражный суд Челябинской области поступило два заявления о банкротстве Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел»). Это следует из базы судебных дел. Компании, направившие заявления в суд, зарегистрированы в Москве.

«Заявление ООО „Импэкс Электро“ о признании должника банкротом поступило в суд 9 июня, сумма исковых требований составляет более 2,4 млн рублей. На следующий день заявление о вступлении в дело о банкротстве подало АО „Техника Маркетинг Сервис“, требуя более 4,2 млн рублей», — пояснили URA.RU в суде.

Согласно сервису СБИС, обе компании зарегистрированы в Москве. Основным направлением деятельности АО «ТМС» заявлена оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров. «Импэкс Электро» занимается электротехникой, производством и торговлей кабельной продукции, а также разработкой и реализацией комплексных решений в области инженерной инфраструктуры. Компания имеет филиалы в различных регионах России.

В пресс-службе ПАО «ЧМК» отказались от комментариев. Ответы на запросы URA.RU в адрес «Импэкс Электро» и АО «Техника Маркетинг Сервис» на момент подготовки новости не поступили.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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