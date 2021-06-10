Суд оштрафовал обвиняемого в прослушке Ройзмана на 4,5 млн

Олег Грехов был оштрафован на 4,5 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов получил штраф 4,5 млн рублей по делу о прослушке экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, где выносился приговор.

«Суд назначил Олегу Грехову штраф 4 млн 500 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, постановлением суда Грехова лишили звания полковника полиции. Штраф должен был составлять 5 млн, однако судья учел время нахождения Грехова под стражей и под домашним арестом, после чего смягчил наказание.

Адвокат Грехова Ольга Кезик в разговоре с URA.RU выразила несогласие с решением суда. «Мы будем обжаловать решение суда. Не отрицаю, что был вынесен достаточно мягкий приговор. Но, когда человек уверен в своей невиновности, он не должен нести никакого наказания», — подчеркнула Кезик. Также она рассказала, что суд не принял во внимание алиби Грехова, что, по ее мнению, повлияло на вынесение приговора.

Грехов был задержан в 2018 году. Он курировал Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД по Свердловской области, в чьих полномочиях была организация прослушки. По версии следствия, бывшая сотрудница прокуратуры Анна Филатова купила материалы прослушки Ройзмана для своего мужа, следователя прокуратуры Алексея Карпова.