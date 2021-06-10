Перед аномальной жарой Челябинскую область ждет похолодание

Челябинской области обещают холодную ночь перед выходными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ряд территорий Челябинской области в ночь на 12 июня ждет резкое похолодание. После этого на Южный Урал вернется аномальная жара, следует из прогноза регионального гидрометцентра.

Суббота станет последним днем, когда жителям Челябинской области синоптики обещают дожди и грозы. В ночь с 11 на 12 июня столбик термометра в низинах и горных районах будет опускаться до +3 градусов, что сулит неприятности туристам и садоводам. Днем, по прогнозу челябинского ЦГМС, температура вырастет до +27 градусов.

Еще жарче будет в длинные выходные 13 и 14 июня. Воздух по области будет прогреваться до +30-32 градусов. Челябинцам обещают также переменную облачность без осадков и ветер, порывы которого будут достигать 9 метров в секунду. В самом Челябинске будет несколько прохладнее: 28-30 градусов.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС