Омбудсмен Титов раскрыл, как развить бизнес в деревнях

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, титов борис
Борис Титов считает, что на рынках в деревнях будут справедливые цены Фото:
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Правительство должно стимулировать развитие кооперативной торговли в деревнях. Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов в беседе с URA.RU отметил, что это поможет созданию рынков со справедливыми ценами.

«Нужно развивать кооперативную торговлю. Государство должно стимулировать создание в деревнях, селах, садоводческих товариществах сети заготовительных контор и пунктов. В каждом селе обязательно найдется предприимчивый человек, семья, готовые организовать эту работу», — сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что данное кооперативное движение быстро оформится и поставит вопрос о выделении площадок для строительства современных продовольственных рынков в непосредственной близости от городов и поселков. «Собственниками этих рынков будут союзы потребительских и сбытовых кооперативов. На таких рынках крайне затруднены ценовые сговоры, а значит, цены будут справедливыми», — подчеркнул собеседник агентства. Омбудсмен уверен, что к этому удастся прийти, когда для менеджмента кооперативов, а именно наемных управленцев, которые будут заботиться о финансовой устойчивости и развитии в законе, будет указана повышенная ответственность.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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