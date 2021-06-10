Екатеринбуржец разбросал тараканов в «Пятерочке»

Неизвестный посетитель «Пятерочки» бросил пакет с тараканами в торговом зале в Екатеринбурге, после чего насекомые разбежались по прилавкам с фруктами. Об этом сообщил URA.RU очевидец инцидента.
«Неизвестный бросил пакет с тараканами в торговом зале „Пятерочки“ на Баумана, 48», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в пакете находились мадагаскарские тараканы. Очевидцы сообщили, что насекомые расползлись по фруктам и торговому залу.
В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей торговой сетью «Пятерочка», URA.RU подтвердили информацию. «Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы», — уточнили в пресс-службе. Там отметили, что после инцидента в магазине провели экстренную дезинсекцию.
В пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что участковый выехал место происшествия. Подробности инцидента уточняются.
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