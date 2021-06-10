Екатеринбуржец разбросал тараканов в «Пятерочке»

Тараканы, брошенные неизвестным, разбежались по фруктам и торговому залу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Неизвестный посетитель «Пятерочки» бросил пакет с тараканами в торговом зале в Екатеринбурге, после чего насекомые разбежались по прилавкам с фруктами. Об этом сообщил URA.RU очевидец инцидента.

«Неизвестный бросил пакет с тараканами в торговом зале „Пятерочки“ на Баумана, 48», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в пакете находились мадагаскарские тараканы. Очевидцы сообщили, что насекомые расползлись по фруктам и торговому залу.

В пресс-службе компании X5 Retail Group, управляющей торговой сетью «Пятерочка», URA.RU подтвердили информацию. «Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы», — уточнили в пресс-службе. Там отметили, что после инцидента в магазине провели экстренную дезинсекцию.

В пресс-группе ГУ МВД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что участковый выехал место происшествия. Подробности инцидента уточняются.