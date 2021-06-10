Жителя Сургута посадили в тюрьму за нападение на полицейского

Подсудимый в алкогольном опьянении совершил ДТП, а после напал на полицейского Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Жителя Сургута, который пьяный совершил ДТП, а после напал на сотрудника сотрудника ГИБДД, приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый совершил ДТП, после чего в ходе составления протокола об административном правонарушении, находясь в патрульном автомобиле, схватил сотрудника полиции за палец руки и дернул его», — добавили в ведомстве. Затем мужчина ударил полицейского головой в лицо.

В результате полицейскому был причинен вред здоровью средней тяжести. Также, по информации суда, подсудимый имел непогашенную судимость. С учетом смягчающих обстоятельств, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и больного близкого родственника, подсудимого приговорили к четырем годам колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный водитель наехал на полицейского и провез его на капоте более километра. Когда все же удалось остановить его, мужчина оказал сопротивление при задержании.