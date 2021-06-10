10 июня 2021
09 июня 2021

Жителя Сургута посадили в тюрьму за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Подсудимый в алкогольном опьянении совершил ДТП, а после напал на полицейского Фото:

Жителя Сургута, который пьяный совершил ДТП, а после напал на сотрудника сотрудника ГИБДД, приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый совершил ДТП, после чего в ходе составления протокола об административном правонарушении, находясь в патрульном автомобиле, схватил сотрудника полиции за палец руки и дернул его», — добавили в ведомстве. Затем мужчина ударил полицейского головой в лицо.

В результате полицейскому был причинен вред здоровью средней тяжести. Также, по информации суда, подсудимый имел непогашенную судимость. С учетом смягчающих обстоятельств, явка с повинной, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении несовершеннолетних детей и больного близкого родственника, подсудимого приговорили к четырем годам колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пьяный водитель наехал на полицейского и провез его на капоте более километра. Когда все же удалось остановить его, мужчина оказал сопротивление при задержании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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