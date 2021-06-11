Киберэксперт рассказал, как мошенники получают доступ к гостайне

Устройства могут хранить в своей системе данные о логинах и паролях бывшего владельца Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Злоумышленники могут получить доступ к государственной тайне, если купили устройства, которые ранее использовались в министерствах и ведомствах. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического центра Zecurion (специализируется на исследованиях и консалтинге в области информационной безопасности) Владимир Ульянов.

«Если устройство попадет в руки злоумышленника, он может найти и воспользоваться информацией. Были случаи, когда доступ получали к аккаунтам и к информации, которая хранилась на диске, вплоть до конфиденциальной и государственной тайны, когда продаются компьютеры, которые раньше использовались в госструктурах. Информация, которая относится к государственной тайне попадает в общий доступ, в руки тех людей, к которым она не должна была попадать», — поделился Ульянов. Нужно скачать специальные утилиты, чтобы удалить данные, которые вы хотите стереть без следа, объяснил собеседник агентства. Он отметил, что для рядового пользователя будет достаточно сбросить устройство до заводских настроек.

Похожее мнение в беседе с URA.RU выразил хакер, специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Он подчеркнул, что форматирование внутренней памяти и внешней, если продаете гаджет вместе с картой памяти, может не помочь. «Возможен взлом при продаже смартфона. Дело в том, что Android может хранить файлы в своей системе для авторизации в аккаунт. Если вы действительно решили его продавать, то перед продажей вы его должны полностью почистить и сбросить до заводских настроек», — предупредил специалист. Если бывший владелец удалил приложения, новый пользователь смартфона может их скачать и у него появится доступ к аккаунту, сказал хакер. Вакулин рекомендовал привязывать номер телефона и почту, а также включать двухфакторную аутентификацию, чтобы избежать взлома.