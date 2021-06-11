11 июня 2021

В Гидрометцентре спрогнозировали опасные аномалии в регионах РФ

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Россиян ждут грозы, град, ливни и заморозки Фото:

В регионах Центрального Черноземья и республиках Северного Кавказа ожидаются град и грозы, Иркутскую и Тюменские области накроют заморозки, а в Красноярском крае возможен опасный подъем уровня рек. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 м/с. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 м/с», — цитирует эксперта ТАСС.

Он добавил, что в Тюменской, Омской, Томской и Иркутской областях ожидаются заморозки до -2, -3 градусов. В Северо-Западном федеральном округе — повышенная пожарная опасность из-за высокой температуры и высокого атмосферного давления. Также Вильфанд заявил, что Красноярский край, Барнаул и Томскую область ожидают подъемы уровня воды в Енисее и Оби до опасных отметок. По его словам, возможны подтопления домов и дорог.

Ранее Вильфанд сообщил, что в праздники с 12 по 14 июня Урал накроет аномальная жара. Температура будет на 6 — 8 градусов выше нормы. В Екатеринбурге в понедельник температура достигнет 30-градусной отметки. При этом В европейской часть России ожидаются сильные ливни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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