В Гидрометцентре спрогнозировали опасные аномалии в регионах РФ

В регионах Центрального Черноземья и республиках Северного Кавказа ожидаются град и грозы, Иркутскую и Тюменские области накроют заморозки, а в Красноярском крае возможен опасный подъем уровня рек. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Какие будут опасные явления: в Орловской, Воронежской, Курской областях из-за сильной атмосферной неустойчивости будут ливни, гроза, град, ветер до 17 м/с. Аналогичная ситуация будет в республиках Северного Кавказа, но ветер уже до 25 м/с», — цитирует эксперта ТАСС.
Он добавил, что в Тюменской, Омской, Томской и Иркутской областях ожидаются заморозки до -2, -3 градусов. В Северо-Западном федеральном округе — повышенная пожарная опасность из-за высокой температуры и высокого атмосферного давления. Также Вильфанд заявил, что Красноярский край, Барнаул и Томскую область ожидают подъемы уровня воды в Енисее и Оби до опасных отметок. По его словам, возможны подтопления домов и дорог.
Ранее Вильфанд сообщил, что в праздники с 12 по 14 июня Урал накроет аномальная жара. Температура будет на 6 — 8 градусов выше нормы. В Екатеринбурге в понедельник температура достигнет 30-градусной отметки. При этом В европейской часть России ожидаются сильные ливни.
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