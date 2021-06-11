В Гидрометцентре предупредили об опасных ливнях в России

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Последствия ливня г. Екатеринбург, потоп, наводнение
Некоторые территории может подтопить из-за ливней Фото:

В европейской часть России ожидаются сильные ливни, которые могут подтопить некоторые территории. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Екатерина Рязанова.

«На европейской территории России ливни аномальной интенсивности. <…> Носят очаговый характер, иногда прекращаются. Но некоторые города столкнутся с подтоплениями», — приводятся слова Рязановой на официальном сайте организации. Она уточнила, что аномальные ливни продлятся минимум до воскресенья.

Ранее синоптики предупредили о сильных дождях, грозах и сильном ветре в Центральном федеральном округе России. При этом в некоторых районах ожидается потепление, уточняет «Национальная служба новостей» со ссылкой на главу Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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