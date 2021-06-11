11 июня 2021

Вице-спикер Совфеда предложил иностранным студентам пакет льгот

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Студентам из-за рубежа предложено оплатить перелет туда и обратно Фото:

Иностранцы, желающие учиться в России, смогут получить оплату проезда, повышенную стипендию и другие льготы. С таким предложением выступил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Это бесплатный, хотя бы единовременный, проезд к месту обучения и обратно, бесплатная медицинская страховка, повышенная стипендия, которая позволяет реально на неё жить, и компенсация расходов на общежитие», — рассказал сенатор в интервью «Парламентской газете». По его словам эти меры призваны привлечь в Россию студентов из-за рубежа. На продаже образования правительство РФ планирует зарабатывать до 373 миллиардов рублей к 2025 году.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с URA.RU заявил, что российские студенты «пандемийных» выплат в этом году не получат, так как, в отличие от школьников, они имеют возможность подрабатывать. Некоторым российским студентам с 1 июля будет предоставлен туристический кешбэк, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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