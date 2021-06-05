В Совфеде объяснили, почему студенты не получат 10 тысяч рублей

Студенты подрабатывают и получают стипендии, напомнил Валерий Рязанский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студентам не положена единовременная выплата 10 тысяч рублей, как школьникам, потому, что они часто подрабатывают и получают стипендии. Об этом URA.RU заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее в Минтруде сообщили, что единовременную выплату для школьников получат, в том числе и дети-инвалиды старше 18 лет. В ведомстве отметили, что они часто учатся в школах дольше обычного. Однако в соцсетях россияне посчитали решение несправедливым.

«Речь идет о подготовке к первому сентября в школах. Студенты — это уже другая категория. Многие студенты подрабатывают и у многих из них есть стипендии. Ребята, у которых [тяжелое] материальное положение в семьях и у которых есть социальные проблемы, они, как правило, за счет стипендиального фонда дополнительно поддерживаются высшими учебными заведениями», — сказал URA.RU Рязанский. По его словам, около 20 млн детей-школьников, в том числе и дети-инвалиды получат выплаты к сентябрю, а в июле начнут оформление документов.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложить выплатить по 10 тысяч рублей школьникам. На выплату могут рассчитывать школьники от шести до 18 лет, а также будущие первоклассники и граждане, которые учатся в школах после 18 лет из-за состояния здоровья. В Госдуме сообщили, что деньги поступят на счета родителей автоматически не позднее 17 августа.