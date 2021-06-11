Певица поздравила россиян с праздником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уругвайская певица Наталья Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником и отметила, что Россия для нее тоже родина. Она записала видео ко Дню России.

«Россия для меня — тоже Родина! Я Вас люблю!» — сказала Орейро на русском языке. Знаменитость надела кокошник, чтобы поздравить жителей страны с Днем России. Видео опубликовано на YouTube-канале Centro Ruso.

В прошлом году певица подала документы на оформление гражданства России. Певица сможет увеличить заработок, если у нее будет свободный въезд в страну. Президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди сообщил, что гонорары Орейро в России значительно выше, чем где бы то ни было.

Орейро была официальным послом Уругвая на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, который проходил в России. Перед этим она записала клип на «United by love» («Объединенные любовью») в традиционном русском наряде и в кокошнике. Певица спела на английском, испанском и русском языках. Она сообщила «Пятому каналу», что много раз была в России и проехала ее вдоль и поперек.