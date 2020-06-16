Российский паспорт Наталье Орейро нужен для заработков

Гонорары Орейро в России существенно выше, чем где бы то ни было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Получение певицей Натальей Орейро российского паспорта не только откроет свободный въезд в страну, но и увеличит ее доходы. Гражданство РФ может увеличить заработок певицы на 17%.

«Будучи иностранной гражданкой и налоговым нерезидентом Наталья Орейро, согласно законодательству РФ, должна выплатить 30% от своих заработков. Но если она будет проживать в нашей стране по 183 дня в году, то станет налоговым резидентом, и тогда будет выплачивать только 13%», — передают «Известия».

Отмечается, что в Испании подоходный налог для певицы составляет 45%, в Урагвае — до 36%. Президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди утверждает, что гонорары Орейро в России существенно выше, чем где бы то ни было: от 70 тысяч евро за выступление на частном мероприятии и чуть меньше половины от этой суммы за участие в больших сборных концертах. Гонорары певицы за концертные туры не отличаются от заработка Валерии или Сергея Лазарева — от 800 тысяч рублей до 1,2 млн в залах до 1 тысячи человек и от 1,8 млн до 2,5 млн рублей — за выступление в концертных залах от 3 тысяч человек и более.

Ранее сообщалось, что уругвайская певица Наталья Орейро решила оформить российское гражданство и уже подала документы. Орейро напомнила, что год назад была на шоу «Вечерний Ургант», где все началось с шутки про российское гражданство. Артистка заявила, что ведущий Иван Ургант назвал ее самой русской среди иностранок. «Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство», — вспомнила певица.

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