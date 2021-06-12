Депутат Госдумы предложил повысить прожиточный минимум в два раза

Сергей Миронов отметил, что это поможет в борьбе с бедностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прожиточный минимум нужно повысить как минимум вдвое, чтобы учитывались все обязательные платежи, непродовольственные товары и услуги. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Прожиточный минимум, как я уже говорил, задержан в разы. Неужели кому-то придет в голову, что человек, который живет на 13-15 тысяч рублей в месяц, обеспечен всем необходимым и ни в чем не нуждается? Чтобы бороться с бедностью, надо определить ее реальный уровень: для этого прожиточный минимум должен учитывать все обязательные платежи, непродовольственные товары и услуги и нормальную (а не концлагерную) продуктовую корзину», — сказал Миронов.

Два года назад партия вместе с РАН рассчитали сумму прожиточного минимума на уровне 31 тысячи рублей. Миронов предположил, что сейчас цифра больше. «Но правительство продолжает делать вид, что хватит 12 тысяч», — сказал политик.

Он отметил, что стоит установить МРОТ на уровне не ниже 50 тысяч рублей. «Еще огромное количество бюджетников получают нищенские зарплаты на уровне МРОТ, который тоже занижен в разы. Почти все эти люди — нищие, хотя работают на износ. Но Минтруд делает вид, что всех этих проблем нет», — сообщил Миронов.

Ранее в Минтруде утвердили МРОТ и прожиточный минимум на 2021 год. По предварительной оценке, МРОТ составит 13,6 тысяч рублей, а прожиточный минимум будет 11,9 тысяч рублей.