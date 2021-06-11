Минтруд утвердил размер прожиточного минимума и МРОТ на 2022 год

В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по предварительной оценке, составит 13 617 рублей, а прожиточный минимум — 11 950 рублей. Такое решение вынесли в Министерстве труда РФ.
«Минимальный размер оплаты труда вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей», — уточнили на сайте ведомства.
Сейчас составлен проект федерального закона, определяющий МРОТ. Он дорабатывается, а затем его вынесут на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
МРОТ в России используют для расчета не только зарплат, но и социальных выплат, пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности. Во многих субъектах РФ действует региональный размер.
С этого года в России действует новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ. Минтруд отказался от понятия потребительской корзины, которая помогала определять эти показатели. Ведомство также отменит ежеквартальное установление прожиточного минимума, передает телеканал 360. По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, новый метод расчета увеличит в стране официальное число бедных граждан.
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